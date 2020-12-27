Bakan Kasapoğlu'ndan Merve Tuncel'e tebrik - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu'ndan Merve Tuncel'e tebrik

27.12.2020 19:41
Bakan Kasapoğlu'ndan Merve Tuncel'e tebrik, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme Yarışları'nda 800 metre serbest stilde olimpiyat A barajını geçen milli yüzücü Merve Tuncel'i tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme Yarışları'nda 800 metre serbest stilde olimpiyat A barajını geçen milli yüzücü Merve Tuncel'i tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme Yarışları'nda 800 metre serbest stilde elde ettiği 8: 28: 34'lük derecesi ile olimpiyat A Barajını üçüncü kez geçen Merve Tuncel'i tebrik ederim. Daha önce de 400 metre ve 1500 metre serbest stilde, Olimpiyat  barajını geçerek bizleri gururlandıran milli yüzücümüz bir kez daha yüzümüzü güldürdü.  Olimpiyat yolunda kazanılan her kota, bizleri madalyaya bir adım daha yaklaştırıyor ve sporcularımızı motive ediyor. Milli sporcumuzun başarısında emeği geçenlere teşekkür ediyor, Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum."


TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Olimpiyat, Türkiye, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu'ndan Merve Tuncel'e tebrik - Son Dakika Spor


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