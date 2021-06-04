Bakan Kasapoğlu, Tokyo Olimpiyatları'na kota alan milli okçuları tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya'da devam eden Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası ve 2020 Tokyo Olimpiyatları Kıtasal Kota Turnuvası'nda kota alan milli okçular Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'ü tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı mesajlarda, klasik yay kategorisinde 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde eden Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'ü kutladı.

Mesajlarında milli sporcu Mete Gazoz için "Spor yaşamında elde ettiği başarılara bir yenisini daha ekleyen milli sporcumuza 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum." diyen Bakan Kasapoğlu, Yasemin Ecem Anagöz için de "Bireysel kadınlarda olimpiyat kotası kazanan milli sporcumuzun başarısında emeği geçenleri de tebrik ediyor, Yasemin Ecem Anagöz'e 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.