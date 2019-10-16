Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan milli atıcı Cevat Karagöl'e tebrik (YENİDEN)
Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu'ndan milli atıcı Cevat Karagöl'e tebrik (YENİDEN)

Bakan Kasapoğlu'ndan milli atıcı Cevat Karagöl'e tebrik (YENİDEN)

2 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avustralya'da düzenlenen Para Atıcılık Dünya Şampiyonası'nda 50 metre tabanca kategorisinde 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde eden Cevat Karagöl'ü kutladı.

Bakan Kasapoğlu'ndan milli atıcı Cevat Karagöl'e tebrik (YENİDEN), System.String[]

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avustralya'da düzenlenen Para Atıcılık Dünya Şampiyonası'nda 50 metre tabanca kategorisinde 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde eden Cevat Karagöl'ü kutladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "Avustralya'nın Sydney kentinde devam eden Para Atıcılık Dünya Şampiyonası'nda 50 metre tabanca kategorisinde 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde eden Cevat Karagöl'ü kutluyorum. Milli sporcumuzun başarısında emeği geçenleri tebrik ediyor, Cevat Karagöl'e 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda başarılar diliyorum."


Dünya Şampiyonası, Avustralya, Karagöl, Tokyo, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:35 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


THY'den Şenol Güneş'e büyük jest! 2002'de söylediği sözler hatırlatıldı
Süper Lig'de 8. haftanın hakemleri belli oldu Deschamps, maçın ardından A Milli Takım soyunma odasına gitti Quaresma'dan millilere asker selamı desteği: Saygısızlık olduğunu düşünmüyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 14:45:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan milli atıcı Cevat Karagöl'e tebrik (YENİDEN)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]