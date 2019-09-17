Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan milli atıcılara tebrik
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Bakan Kasapoğlu'ndan milli atıcılara tebrik

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ateşli Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli takım ile 25 metre standart tabanca disiplininde gümüş madalya alan Yusuf Dikeç'i kutladı.

Bakan Kasapoğlu'ndan milli atıcılara tebrik, System.String[]

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ateşli Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli takım ile 25 metre standart tabanca disiplininde gümüş madalya alan Yusuf Dikeç'i kutladı.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında, şu ifadelere yer verdi:

" İtalya'nın Bologna kentinde düzenlenen Ateşli Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda takım halinde şampiyon olarak altın madalya kazanan milli sporcularımız Yusuf Dikeç, Murat Kılıç ve Yavuz Keskin'i kutluyorum. Aynı şampiyonada 25 metre standart tabanca disiplininde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç kardeşimi ayrıca tebrik ediyorum. Avrupa Şampiyonası'nda aldıkları başarılı sonuçlarla bizleri gururlandıran milli sporcularımıza başarılar diliyor, teknik heyeti ve idarecileri kutluyorum."

Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 03:40 Kaynak: AA
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