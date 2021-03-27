Bakan Kasapoğlu'ndan milli atlet Ayşe Tekdal'a tebrik - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu'ndan milli atlet Ayşe Tekdal'a tebrik
27.03.2021 12:57
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya'da düzenlenen 20. Balkan Yürüyüş Şampiyonası'nda kadınlar 20 kilometre yürüyüş dalında 2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota alan milli atlet Ayşe Tekdal'ı tebrik etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya'da düzenlenen 20. Balkan Yürüyüş Şampiyonası'nda kadınlar 20 kilometre yürüyüş dalında 2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota alan milli atlet Ayşe Tekdal'ı tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Milli atletimiz Ayşe Tekdal, Antalya'da düzenlenen 20. Balkan Yürüyüş Şampiyonası'nda kadınlar 20 km yürüyüş dalında 1.30.12'lik derecesiyle olimpiyat barajını geçti ve Tokyo 2020'ye katılmaya hak kazandı. Milli sporcumuzu bu değerli başarısından dolayı tebrik ediyor, olimpiyat oyunlarında kendisine başarılar diliyorum."???????
Son Dakika Mutluluklarına gölge düştü! Eşini aldattığı konuşulan Mert Fırat cephesinden açıklama geldi Liverpool'daki gururumuz Ozan'ın yanına bir Türk daha gidiyor! İzlemeye geldiler!.. Bakan Soylu'nun "kırmızı çizgi" paylaşımının sırrı çözüldü! Yaya geçitlerindeki şeritler farkındalık için kırmızıya boyanacak Türkiye'ye de sıçrayan çip krizi giderek büyüyor! İki otomotiv devi daha üretime ara veriyor İdam cezası alan kadını, öz kızı infaz etti 11 yıl önce Cumhuriyet Meydanı'nda kendini yakan kişi konuştu: Ellerimde hala bir yanma hissi var Hastaların kanser ilaçlarını çalıp yerine vitamin koyan çete çökertildi Eşlerini bırakıp aynı adama kaçan eltilerin pişkinliği izleyicileri çileden çıkardı