Bakan Kasapoğlu'ndan milli atlet Eşref Apak'a tebrik - Son Dakika
Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu'ndan milli atlet Eşref Apak'a tebrik - Son Dakika Spor

Bakan Kasapoğlu'ndan milli atlet Eşref Apak'a tebrik

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota alan milli çekiççi Eşref Apak'ı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu'ndan milli atlet Eşref Apak'a tebrik, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota alan milli çekiççi Eşref Apak'ı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, Mersin'de düzenlenen Seyfi Alanya Atmalar Kupası'nda 77,56 metrelik derecesiyle Olimpiyat kotası alan Eşref Apak için yayımladığı tebrik mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Çekiç atmada 77,56 metrelik derecesiyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota alma hakkı elde eden Eşref Apak'ı kutluyorum. Beşinci kez olimpiyatlarda yarışmaya hak kazanan milli sporcumuzun başarısında emeği geçenleri de tebrik ediyor, sporcumuza 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda başarılar diliyorum."

Eşref Apak, Tokyo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 06:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

FETÖ'cü Hakan Şükür'den 9 yıl sonra gelen itiraf: Siyasete girmeyi hiç istemedim, pişmanım
Evine hırsız giren Survivor Sema Aydemir'in arabası çalındı Son dakika: TSK, şehit haberi sonrası 21 rejim hedefini vurdu Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Karius'un sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

Son Dakika Haberleri
22:23 Reynmen Youtube'da milyonlarca izlenen Ela şarkısı yüzünden davalık oldu
21:50 Netflix için çekilecek yeni Türk dizisinde Cumhuriyet'in kuruluşu ve Atatürk anlatılacak
21:40 Merhum sanatçı Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur yoğun bakıma alındı
17:41 Murat Boz ve Aslı Enver cephesinde sürpriz gelişme!
17:41 Yeşim Salkım'dan tartışma yaratacak sözler: Kendilerini şarkıcı sanıyorlar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2020 00:57:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Kasapoğlu'ndan milli atlet Eşref Apak'a tebrik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]