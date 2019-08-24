Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan Milli Atlet Salih Korkmaz'a tebrik
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Bakan Kasapoğlu'ndan Milli Atlet Salih Korkmaz'a tebrik

32 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Yürüyüş Şampiyonası'nda elde ettiği dereceyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde eden Milli Atlet Salih Korkmaz'ı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu'ndan Milli Atlet Salih Korkmaz'a tebrik, System.String[]

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Yürüyüş Şampiyonası'nda elde ettiği dereceyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde eden Milli Atlet Salih Korkmaz'ı tebrik etti.


Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:


" Belarus'ta düzenlenen Uluslararası Yürüyüş Şampiyonası'nda 20 kilometre yürüyüşte 1.20.34'lük derecesiyle Tokyo 2020 vizesi alan Milli atletimiz Salih Korkmaz'ı yürekten kutluyorum. Şampiyonada kendisine ait büyükler ve 23 yaş altı Türkiye rekorlarını da geliştirmeyi başaran Milli sporcumuzun, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Tokyo 2020 sürecinde kota alma müsabakalarında mücadele eden bütün sporcularımıza başarılar diliyorum." - ANKARA

Almitu Bekele Degfa, Salih Korkmaz, Tokyo, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 11:43 Kaynak: İHA
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