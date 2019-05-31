Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan milli atlet Yasemin Can'a tebrik
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Bakan Kasapoğlu'ndan milli atlet Yasemin Can'a tebrik

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılım kotası kazanan milli atlet Yasemin Can'ı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu'ndan milli atlet Yasemin Can'a tebrik, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılım kotası kazanan milli atlet Yasemin Can'ı tebrik etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılım sürecinde milli sporculardan art arda sevindirici haberler geldiğini belirten Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Elmas Lig'in üçüncü etabı olan İsveç'te kadınlar 5 bin metrede yarışan ve olimpiyat barajını geçerek Tokyo 2020'ye katılmaya hak kazanan milli atletimiz Yasemin Can'ı yürekten kutluyorum. Milli sporcumuzun olimpiyatlarda da başarılı dereceler elde edeceğine inanıyor, bu kıymetli sonucun kazanılmasında emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Tokyo 2020'ye katılım sürecinde mücadele veren bütün sporcularımıza başarılar diliyorum."
İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen Elmas Lig'in üçüncü etabında piste çıkan Yasemin Can, kadınlar 5 bin metrede 14.53.92'lik süresiyle 9'uncu oldu ve 15.10.00'lık olimpiyat barajını geçmeyi başarmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:30 Kaynak: AA
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