Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan milli atlet Yasemin Can'a tebrik
Son Dakika Spor Haber

Bakan Kasapoğlu'ndan milli atlet Yasemin Can'a tebrik

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Elmas Lig'in İsveç etabında kadınlar 5 bin metre yarışında elde ettiği dereceyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde eden milli atlet Yasemin Can'ı kutladı.

Bakan Kasapoğlu'ndan milli atlet Yasemin Can'a tebrik, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Elmas Lig'in İsveç etabında kadınlar 5 bin metre yarışında elde ettiği dereceyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde eden milli atlet Yasemin Can'ı kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Elmas Lig'in İsveç etabında kadınlar 5 bin metre yarışında elde ettiği dereceyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde eden milli atlet Yasemin Can'ı tebrik etti. Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılım sürecinde milli sporcularımızdan art arda sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. Elmas Lig'in üçüncü etabı olan İsveç'te kadınlar 5 bin metrede yarışan ve olimpiyat barajını geçerek Tokyo 2020'ye katılmaya hak kazanan milli atletimiz Yasemin Can'ı yürekten kutluyorum. Milli sporcumuzun olimpiyatlarda da başarılı dereceler elde edeceğine inanıyor, bu kıymetli sonucun kazanılmasında emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Tokyo 2020'ye katılım sürecinde mücadele veren bütün sporcularımıza başarılar diliyorum." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:31 Kaynak: İHA
Tokyo, Yasemin Can, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! İşte yerli ve milli L-UMTAS füzesinin atış anı A Milli Takımımız, Yunanistan'ı rahat geçti! Toronto Raptors ilk maçta Golden State'i yenip, seride öne geçti Arda Turan'a transfer şoku! İtalyan basını duyurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 11:49:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan milli atlet Yasemin Can'a tebrik
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]