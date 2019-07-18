Bakan Kasapoğlu'ndan Milli Atlet Yasemin Can'a tebrik
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hollanda'nın Hengelo kentinde düzenlenen 10 bin metre Etiyopya Dünya Şampiyonası seçmelerinde 30: 59.20 koşarak Tokyo 2020 barajını geçen milli atlet Yasemin Can'ı tebrik etti.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:45 Kaynak: İHA
Gençlik ve Spor
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Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hollanda
'nın Hengelo kentinde düzenlenen 10 bin metre Etiyopya Dünya Şampiyonası
seçmelerinde 30: 59.20 koşarak Tokyo
2020 barajını geçen milli atlet Yasemin Can
'ı tebrik etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 5 bin metreden sonra 10 bin metrede de olimpiyat kotası alan Yasemin Can için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Hollanda'nın Hengelo kentinde düzenlen 10 bin metre Etiyopya Dünya Şampiyonası seçmelerinde 30: 59.20 koşarak Tokyo 2020 barajını geçen milli atletimiz Yasemin Can'ı kutluyorum. Milli atletimiz 5 binden sonra 10 bin metrede de 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı kazanarak bizleri sevindirdi. Milli sporcumuzun olimpiyatlarda da başarılı dereceler elde edeceğine inanıyor, Tokyo 2020 Olimpiyatları'na katılım sürecinde mücadele veren tüm sporcularımıza başarılar diliyorum." - ANKARA
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