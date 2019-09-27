Bakan kasapoğlu'ndan milli atletlere moral telefonu

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bugün başlayacak 2019 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda yarışacak milli sporcularla telefonda görüşerek başarı dileklerinde bulundu.Bakan Kasapoğlu, Katar'ın başkenti Doha'da 27 Eylül - 6 Ekim tarihlerinde düzenlenecek 2019 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda mücadele edecek milli sporculara destek verdi. Şampiyonada yer alan Atletizm Milli Takımı kafilesiyle samimi bir sohbet gerçekleştiren Bakan Kasapoğlu, milli sporculara başarılar diledi. 2019 Dünya Atletizm Şampiyonası'nın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları öncesinde prova niteliği taşıdığına dikkat çeken Bakan Kasapoğlu, "Ay-yıldızlı bayrağımızı şampiyonada en iyi şekilde temsil edeceğinize yürekten inanıyorum. Türk halkının duaları sizlerle olacak" ifadelerini kullandı.Bakan Kasapoğlu, sporculara zorlu bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyleyerek, "İnşallah bütün emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Bizler de sizler gibi heyecanlıyız. Yüreğinizdeki azmi, heyecanı ve motivasyonunuzu başarıya dönüştürme anlamında önemli bir tecrübeye sahipsiniz. Sizlere inanıyor ve güveniyoruz" açıklamasında bulundu.ŞAMPİYONADA 20 MİLLİ SPORCUMUZ MÜCADELEDE EDECEK2019 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi 8'i kadın olmak üzere 20 sporcu temsil edecek. Atletizm Milli Takımı kadrosundaki sporcular şöyle;KADINLAR3000 metre su engelli: Tuğba Güvenç, Özlem KayaMaraton: Elvan Abeylegesse, Fadime Suna ÇelikCirit atma: Eda TuğsuzGülle atma: Emel Dereli20 kilometre yürüyüş: Meryem Bekmez, Ayşe TekdalERKEKLER200 metre: Ramil Guliyev400m engelli: Yasmani CopelloÜç adım atlama: Necati ErÇekiç atma: Özkan BaltacıMaraton: Polat Kemboi Arıkan, Mert Girmalegesse4×100 metre: Jak Ali Harvey, Emre Zafer Barnes, Aykut Ay, Yiğitcan Hekimoğlu, Kayhan Özer, Ramil Guliyev20 kilometre yürüyüş: Salih KorkmazİLK GÜN PROGRAMI2019 Dünya Atletizm Şampiyonası'nın ilk gününde piste çıkacak atletlerimizin bugünkü ise programı şöyle;





Kadınlar 3000 m. Su Engelli Elemeleri - (Özlem Kaya ve Tuğba Güvenç (Saat: 18.55 ve 19.10)

Erkekler 3 Adım Atlama Elemeleri- Necati Er)

(Saat: 19.25)

Erkekler 400 m. Engelli Elemeleri - Yasmani Copello Escobar)

(Saat: 20.35)

Kadınlar Maraton - Elvan Abeylegesse ve Fadime Suna Çelik)

(Saat: 23.59)