Bakan Kasapoğlu'ndan milli boksörlere tebrik - Son Dakika
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Bakan Kasapoğlu'ndan milli boksörlere tebrik

24.03.2022 18:07
Bakan Kasapoğlu'ndan milli boksörlere tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hırvatistan'da düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nı 10 madalyayla tamamlayan milli sporcuları tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hırvatistan'da düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nı 10 madalyayla tamamlayan milli sporcuları tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında, "Hırvatistan'ın Porec kentinde yapılan 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nı 4 altın, 1 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 10 madalyayla tamamlayan milli sporcularımızı yürekten kutluyorum. Milli sporcularımız, elde ettikleri başarılarla bizleri gururlandırdı. Geleceğe umutla bakmamıza vesile olan sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Boksta tarihi başarı; U22 takımından 10 madalya Boksta tarihi başarı; U22 takımından 10 madalya Gizem Özer Avrupa ikincisi oldu Gizem Özer Avrupa ikincisi oldu

Mehmet Kasapoğlu, Hırvatistan, Milli, Boks, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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