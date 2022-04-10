Bakan Kasapoğlu'ndan milli cimnastikçi Emir Erışık'a tebrik - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Aerobik Cimnastik Turnuvası'nın bireysel erkekler kategorisinde altın madalya kazanan milli sporcu Emir Erışık'ı tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında, "Çekya'da düzenlenen Uluslararası Aerobik Cimnastik Turnuvası'nda bireysel erkekler kategorisinde 19.700 puanla altın madalya kazanan milli sporcu Emir Erışık'ı tebrik ediyorum. Sporcumuzun elde ettiği şampiyonluk bizlere büyük mutluluk yaşattı. Emeği geçen teknik ekibe teşekkür ediyor, genç sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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