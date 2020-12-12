Bakan Kasapoğlu'ndan milli cimnastikçiler için tebrik mesajı - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu'ndan milli cimnastikçiler için tebrik mesajı

12.12.2020 18:12
Bakan Kasapoğlu'ndan milli cimnastikçiler için tebrik mesajı, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda ikinci olarak gümüş madalya kazanan milli cimnastikçileri tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda ikinci olarak gümüş madalya kazanan milli cimnastikçileri tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan milli cimnastikçiler için kutlama mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin ev sahipliğinde Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya kazanan Erkek Artistik Cimnastik Milli Takımımızı kutluyorum. Ümit Şamiloğlu, Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Abdelrahman Elgamal sizler bizim iftihar vesilemizsiniz. Başarılarınızın devamını diliyorum. Avrupa Şampiyonası'nda Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Mersin'de başarıyla organize edilen şampiyonada mücadele eden tüm ülkelerin sporcularına başarılar diliyorum."

(İHA)

Mehmet Kasapoğlu, Cimnastik, Mersin, Milli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu'ndan milli cimnastikçiler için tebrik mesajı - Son Dakika


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