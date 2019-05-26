Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan milli cimnastikçilere tebrik

Bakan Kasapoğlu'ndan milli cimnastikçilere tebrik

8 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 11. Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda çiftler kategorisinde gümüş madalya alan milli sporcular Ayşe Begüm Onbaşı ve Mehmet Ercoş'u tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu'ndan milli cimnastikçilere tebrik, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 11. Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda çiftler kategorisinde gümüş madalya alan milli sporcular Ayşe Begüm Onbaşı ve Mehmet Ercoş'u tebrik etti.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kutlama mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Azerbaycan'da düzenlenen Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi büyük bir başarıyla temsil ederek göğsümüzü kabartan Ayşe Begüm Onbaşı ve Mehmet Ercoş'u kutluyorum. Türkiye'ye büyükler kategorisinde ilk madalyasını kazandıran milli sporcularımızın bu kıymetli başarısı, bizleri bir kez daha gururlandırdı. İnanıyorum ki her başarı sporcularımız için bir başlangıç olacak. Uluslararası arenada kazanılan her madalya, bizim daha fazla umutla ve heyecanla çalışmalarımıza devam etmemize vesile oluyor. Bu önemli başarıda emeği geçen değerli antrenörlerimizi, sporcularımızı ve tüm cimnastik camiasını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 05:55 Kaynak: AA
Avrupa, Azerbaycan, Spor
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