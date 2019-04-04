Bakan Kasapoğlu'ndan Milli Futbolcu Merih Demiral'a Tebrik
59 dakika önce
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Sassuolo formasıyla ilk gollerini atan milli futbolcu Merih Demiral'ı kutladı.
Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A
) Sassuolo
formasıyla ilk gollerini atan milli futbolcu Merih Demiral'ı kutladı.
Bakan Kasapoğlu, Twitter
hesabından paylaştığı mesajda, "Skora katkı sağlayan stoperin yeri bir başkadır. Ülkemizi Avrupa
'da başarıyla temsil eden milli futbolcumuz Merih Demiral'ı kutlar, başarılarının devamını dilerim." ifadelerini kullandı.
Merih, Sassuolo'nun Serie A'da Chievo'yu 4-0 yendiği karşılaşmada 2 kez fileleri havalandırdı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:09 Kaynak: AA
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