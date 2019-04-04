Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan Milli Futbolcu Merih Demiral'a Tebrik

Bakan Kasapoğlu'ndan Milli Futbolcu Merih Demiral'a Tebrik

59 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Sassuolo formasıyla ilk gollerini atan milli futbolcu Merih Demiral'ı kutladı.

Bakan Kasapoğlu'ndan Milli Futbolcu Merih Demiral'a Tebrik, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Sassuolo formasıyla ilk gollerini atan milli futbolcu Merih Demiral'ı kutladı.

Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Skora katkı sağlayan stoperin yeri bir başkadır. Ülkemizi Avrupa'da başarıyla temsil eden milli futbolcumuz Merih Demiral'ı kutlar, başarılarının devamını dilerim." ifadelerini kullandı.

Merih, Sassuolo'nun Serie A'da Chievo'yu 4-0 yendiği karşılaşmada 2 kez fileleri havalandırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:09 Kaynak: AA

merih demiral, Güncel
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