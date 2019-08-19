Bakan Kasapoğlu'ndan milli güreşçilere tebrik
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda 1 altın ve 7 bronz madalya kazanan milli takımı kutladı.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 10:18 Kaynak: AA
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Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Estonya
'nın başkenti Tallinn
'de düzenlenen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda 1 altın ve 7 bronz madalya kazanan milli takımı kutladı.
Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında, "Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda 1 altın ve 7 bronz madalya kazanarak bizleri gururlandıran milli güreşçilerimizi kutluyorum. Sporcularımız, şampiyonada takım halinde dünya üçüncüsü olurken gelecek adına da umut verici performanslar ortaya koydular. Milli güreşçilerimize gelecek organizasyonlarda başarılar diliyor, elde ettikleri güzel derecelerde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.
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