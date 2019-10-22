Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan milli güreşçilere tebrik
Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu'ndan milli güreşçilere tebrik

Bakan Kasapoğlu'ndan milli güreşçilere tebrik

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çin'de gerçekleştirilen 7. Dünya Askeri Oyunları'nda 1 altın ve 3 bronz madalya kazanan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Serbest Güreş Milli Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu'ndan milli güreşçilere tebrik, System.String[]

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çin'de gerçekleştirilen 7. Dünya Askeri Oyunları'nda 1 altın ve 3 bronz madalya kazanan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Serbest Güreş Milli Takımı'nı tebrik etti.

Dünya Askeri Oyunları'nda serbest stil 125 kiloda mücadele eden milli güreşçi Taha Akgül altın madalya, serbest stilde Fatih Yaşarlı, Selahattin Kılıçsallayan ve Soner Demirtaş da bronz madalyanın sahibi oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kasapoğlu, tebrik mesajında, "Çin'de düzenlenen 7. Dünya Askeri Oyunları'nda 1 altın ve 3 bronz madalya kazanarak bizleri gururlandıran milli sporcularımızı yürekten kutluyorum. Daha önce çeşitli şampiyonalarda kazandıkları başarılar ile bizleri gururlandıran sporcularımız, bu kez de Dünya Askeri Oyunları'nda aldıkları madalyalarla büyük mutluluk yaşattılar. Aynı organizasyonda mindere çıkacak olan tüm sporcularımıza başarılar diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 06:14 Kaynak: AA
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