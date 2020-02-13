Bakan Kasapoğlu'ndan Milli Güreşçilere tebrik mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu'ndan Milli Güreşçilere tebrik mesajı - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu'ndan Milli Güreşçilere tebrik mesajı

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İtalya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya alan Yasemin Adar ile bronz madalya kazanan Bedia Gün'ü kutladı.

Bakan Kasapoğlu'ndan Milli Güreşçilere tebrik mesajı, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İtalya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya alan Yasemin Adar ile bronz madalya kazanan Bedia Gün'ü kutladı.


Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İtalya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda gümüş madalya kazanan Yasemin Adar ile 55 kiloda bronz madalya elde eden Bedia Gün için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:


"İtalya'nın başkenti Roma'da devam eden Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ülkemizi temsil ederek gümüş madalya kazanan Yasemin Adar ile bronz madalya kazanan Bedia Gün'ü tebrik ediyorum. Daha önce katıldıkları şampiyonalarda kazandıkları başarılar ile bizleri gururlandıran sporcularımız, bu kez de Avrupa Şampiyonası'nda aldıkları madalyalarla büyük mutluluk yaşattılar. Aynı organizasyonda mindere çıkacak olan tüm sporcularımıza başarılar diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." - ANKARA

İtalya, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:57 Kaynak: İHA
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