Bakan Kasapoğlu'ndan milli güreşçilere tebrik - Son Dakika
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Bakan Kasapoğlu'ndan milli güreşçilere tebrik

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İtalya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stilde 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan milli sporcuları kutladı.

Bakan Kasapoğlu'ndan milli güreşçilere tebrik, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İtalya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stilde 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan milli sporcuları kutladı.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stilde 57 kiloda gümüş madalya kazanan Süleyman Atlı ve 70 kiloda bronz madalya kazanan Haydar Yavuz'u yürekten kutluyorum. Güreşçilerimiz her zaman olduğu gibi kazandıkları madalyalarla bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Bu önemli başarılarda emeği geçen herkesi başta aileleri olmak üzere tebrik ediyorum. Tüm milli sporcularımıza uluslararası arenada başarı diliyorum."

Avrupa, İtalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 11:26 Kaynak: AA
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