Bakan Kasapoğlu'ndan milli güreşçiye tebrik - Son Dakika

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Mehmet Ali Yiğit'i kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Brezilya'da düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics) 67 kilo grekoromen stilde altın madalya kazanan Mehmet Ali Yiğit'i yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Brezilya'da düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda 67 kilo grekoromen stilde altın madalya kazanan milli güreşçimiz Mehmet Ali Yiğit'i tebrik ediyorum. Uluslararası arenada ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandıran sporcularımızın başarılarında emeği geçenlere şükranlarımı sunuyor, organizasyonda mindere çıkacak diğer sporcularımıza başarılar diliyorum."

(Musa Erdoğan/İHA)