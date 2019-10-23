Bakan Kasapoğlu'ndan milli halterci Dilara Narin'e tebrik
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kasapoğlu'nun şu ifadelerine yer verildi: "Romanya'da devam eden Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcumuz Dilara Narin, kendi kategorisinde 3 altın madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kasapoğlu'nun şu ifadelerine yer verildi:
" Romanya'da devam eden Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcumuz Dilara Narin, kendi kategorisinde 3 altın madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Sporcumuz, ayrıca silkmede kendisine ait yıldızlar dünya rekorunu da kırarak rekor derecelerine bir yenisini daha ekledi. Ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektiren Dilara Narin'i tebrik ediyor, şampiyonada mücadele edecek diğer spor kardeşlerime de başarılar diliyorum."
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 11:39
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