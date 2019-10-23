Bakan Kasapoğlu'ndan milli halterci Dilara Narin'e tebrik

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kasapoğlu'nun şu ifadelerine yer verildi:



" Romanya'da devam eden Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcumuz Dilara Narin, kendi kategorisinde 3 altın madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Sporcumuz, ayrıca silkmede kendisine ait yıldızlar dünya rekorunu da kırarak rekor derecelerine bir yenisini daha ekledi. Ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektiren Dilara Narin'i tebrik ediyor, şampiyonada mücadele edecek diğer spor kardeşlerime de başarılar diliyorum."