Bakan Kasapoğlu'ndan milli halterci Muhammet Furkan Özbek'e tebrik

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Romanya'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda 73 kiloda iki Avrupa rekoru kırarak altın madalya kazanan Muhammet Furkan Özbek'i tebrik etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kasapoğlu, tebrik mesajında, "Romanya'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda iki Avrupa rekoru kırarak altın madalya kazanan milli sporcumuzu kutluyorum. Furkan Özbek bu kıymetli başarısıyla, Türk sporunun branş fark etmeksizin yükselen başarısını bir kez daha göstermiştir. Genç sporcumuzun iki Avrupa rekorunu birden kırarak altın madalya kazanması bizleri hem çok mutlu etti hem de gelecek için umutlandırdı. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçen herkese ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.