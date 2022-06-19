Bakan Kasapoğlu'ndan milli haltercilere tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Meksika'da düzenlenen Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda 5 altın, 11 gümüş ve 7 bronz olmak üzere 23 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Kasapoğlu, yayımladığı mesajında, "Meksika'nın Leon kentinde gerçekleştirilen Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda 5'i altın, 11'i gümüş, 7'si bronz olmak üzere 23 madalya kazanan milli haltercilerimizi yürekten kutluyorum. Genç sporcularımız başarısı bizleri gururlandırdı. Geleceğe umutla bakmamıza vesile olan sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum. Ay yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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