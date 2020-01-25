Bakan Kasapoğlu'ndan Milli Judocular için tebrik mesajı - Son Dakika
Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu'ndan Milli Judocular için tebrik mesajı - Son Dakika Spor

Bakan Kasapoğlu'ndan Milli Judocular için tebrik mesajı

22 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İsrail'de düzenlenen Judo Tel Aviv Grand Prix'sinin son gününde gümüş madalya kazanan Mikail Özerler ile bronz madalya elde eden Kayra Sayit'i tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu'ndan Milli Judocular için tebrik mesajı, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İsrail'de düzenlenen Judo Tel Aviv Grand Prix'sinin son gününde gümüş madalya kazanan Mikail Özerler ile bronz madalya elde eden Kayra Sayit'i tebrik etti.


Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İsrail'in Tel Aviv kentinde düzenlenen Judo Tel Aviv Grand Prix'sinin son gününde erkekler 90 kiloda gümüş madalya kazanan Mikail Özerler ile kadınlar +78 kiloda bronz madalya elde eden Kayra Sayit için kutlama mesajı yayımladı.


Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:


"İsrail'in Tel Aviv kentinde düzenlenen Judo Tel Aviv Grand Prix'sinin son gününde erkekler 90 kiloda gümüş madalya kazanan Mikail Özerler ile kadınlar +78 kiloda bronz madalyanın sahibi olan Kayra Sayit'i kutluyorum. Milli sporcularımıza başarılarının devamını diliyor, elde edilen başarıda emeği geçenleri de tebrik ediyorum." - ANKARA

Tel Aviv, İsrail, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 10:47 Kaynak: İHA
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