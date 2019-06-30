Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan milli judoculara tebrik
Son Dakika Güncel Haber

Bakan Kasapoğlu'ndan milli judoculara tebrik

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası karma takımlar finalinde Romanya'yı 4-0 yenerek namağlup şampiyon olan milli sporcuları kutladı.

Bakan Kasapoğlu'ndan milli judoculara tebrik, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası karma takımlar finalinde Romanya'yı 4-0 yenerek namağlup şampiyon olan milli sporcuları kutladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kasapoğlu'nun şu ifadelerine yer verildi:
" Polonya'da düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda karma takımlar finalinde altın madalya elde eden milli sporcularımızı tebrik ediyorum. Judocularımızın uluslararası arenada elde ettiği başarılı sonuç bizleri gururlandırdı. Genç sporcularımızın elde ettiği böylesi başarıları gelecek adına kazanılacak daha büyük başarıların habercisi olarak görüyoruz. Genç judocularımızın ülkemiz adına daha nice başarılar elde edeceklerine yürekten inanıyorum. Madalya kürsüsünde yer alan milli sporcularımızı tebrik ediyor, bu büyük başarıda emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına şükranlarımı sunuyorum."
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 09:14 Kaynak: AA
Avrupa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dışişleri Bakanlığından Irak'a sert tepki: Teröristleri barındırmayın Türkiye'den Libya'ya sert uyarı: Hedef haline gelecektir! Lübnanlı Bakanın konvoyuna silahlı saldırı: 2 ölü Evanjelik din adamı "çocuğa cinsel saldırıdan" suçlu bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.6.2019 22:53:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan milli judoculara tebrik
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]