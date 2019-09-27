Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan milli judoculara tebrik
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Bakan Kasapoğlu'ndan milli judoculara tebrik

49 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ümitler Dünya Judo Şampiyonası'nda kadınlar 63 kiloda altın madalya kazanan Habibe Afyonlu ile erkekler 73 kiloda gümüş madalyanın sahibi olan Musa Şimşek'i tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu'ndan milli judoculara tebrik, System.String[]

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ümitler Dünya Judo Şampiyonası'nda kadınlar 63 kiloda altın madalya kazanan Habibe Afyonlu ile erkekler 73 kiloda gümüş madalyanın sahibi olan Musa Şimşek'i tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Kazakistan'ın Almatı kentinde düzenlenen şampiyonada madalya alan milli sporcuları kutlayarak, "Genç sporcularımızın böylesine kıymetli bir organizasyonda madalya kürsüsünde yer alması, gelecek adına bizleri umutlandırıyor. Habibe Afyonlu ve Musa Şimşek'i başarılarından dolayı kutluyor, milli sporcularımızın gelişiminde emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Musa Şimşek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 06:24 Kaynak: AA
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