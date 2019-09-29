Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan milli judoculara tebrik
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Bakan Kasapoğlu'ndan milli judoculara tebrik

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ümitler Dünya Judo Şampiyonası'nda takım olarak dünya üçüncüsü olan milli sporcuları ve kadınlar +70 kiloda dünya üçüncüsü olan Hilal Öztürk'ü tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu'ndan milli judoculara tebrik, System.String[]

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ümitler Dünya Judo Şampiyonası'nda takım olarak dünya üçüncüsü olan milli sporcuları ve kadınlar +70 kiloda dünya üçüncüsü olan Hilal Öztürk'ü tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Kazakistan'ın Almatı kentinde düzenlenen şampiyonada madalya alan milli sporcuları kutlayarak, "Kazakistan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen Ümitler Dünya Judo Şampiyonası'nda karma takım müsabakalarında dünya üçüncüsü olan milli takımımızı ve +70 kiloda dünya üçüncüsü olan Hilal Öztürk'ü kutluyorum. Gençlerimizin gelecek organizasyonlarda şampiyon olarak İstiklal Marşı'mızı dinlettireceğine gönülden inanıyor, elde edilen bu kıymetli başarıda emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Hilal Öztürk, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 03:34 Kaynak: AA
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