Bakan Kasapoğlu'ndan milli judoculara tebrik - Son Dakika
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Bakan Kasapoğlu'ndan milli judoculara tebrik

16 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İsrail'de düzenlenen Judo Tel Aviv Grand Prix'sinin son gününde gümüş madalya kazanan Mikail Özerler ile bronz madalya elde eden Kayra Sayit'i tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu'ndan milli judoculara tebrik, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İsrail'de düzenlenen Judo Tel Aviv Grand Prix'sinin son gününde gümüş madalya kazanan Mikail Özerler ile bronz madalya elde eden Kayra Sayit'i tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İsrail'in Tel Aviv kentinde düzenlenen Judo Tel Aviv Grand Prix'sinin son gününde erkekler 90 kiloda gümüş madalya kazanan Mikail Özerler ile kadınlar +78 kiloda bronz madalyanın sahibi olan Kayra Sayit'i kutluyorum. Milli sporcularımıza başarılarının devamını diliyor, elde edilen başarıda emeği geçenleri de tebrik ediyorum."

Tel Aviv, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 09:22 Kaynak: AA
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