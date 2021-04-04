Bakan Kasapoğlu'ndan milli judoculara tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya Grand Slam'ı birer altın, gümüş ve bronz madalyayla 4'üncü sırada tamamlayan Judo Milli Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Antalya'da düzenlenen Grand Slam'ı birer altın, gümüş ve bronz madalyayla dördüncü sırada tamamlayan milli takımımızı kutluyorum. Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'na puan ve kota kazandıran müsabakada erkekler 81 kiloda Vedat Albayrak altın, 73 kiloda Bayram Kandemir gümüş, kadınlar 48 kiloda Gülkader Şentürk bronz madalya elde etti. Judocularımızın ülkemiz adına daha nice başarılara elde edeceklerine yürekten inanıyorum. Bu önemli başarıda emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına şükranlarımı sunuyorum."