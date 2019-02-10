Bakan Kasapoğlu'ndan Milli Karatecilere Tebrik
11 dakika önce
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 46. Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nda 6 altın, 4 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 16 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.
Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 46. Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa
Karate Şampiyonası'nda 6 altın, 4 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 16 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun şu ifadelerine yer verildi:
" Danimarka
'nın Aalborg kentinde düzenlenen 46. Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nda 6 altın, 4 gümüş ve 6 bronz madalya kazanarak takım halinde şampiyon olan milli sporcularımızı kutluyorum. Genç sporcularımızın bu başarısı bizleri gururlandırırken geleceğe de umutla bakmamızı sağlıyor. Bu başarının daha büyük başarıların habercisi olduğuna inanıyorum. Şampiyonlukta emeği geçen herkesi kutluyorum. Genç millilerimize spor yaşamlarında başarılar diliyorum."
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 09:26 Kaynak: AA
Bakan Kurum'dan, Kartal'da Çöken Bina ile İlgili Dikkat Çeken Sözler: Deniz Kumu ile Yapılmış
Burun Ameliyatında Can Veren Leyla'nın Giyemediği Gelinliği Mezarının Üzerine Örtüldü
Hurdacının Bolu Dağı'nda Bulduğu Bavuldan Ceset Çıktı!
Mbaye Diagne Attı, Sosyal Medya Yıkıldı