Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan Milli Karatecilere Tebrik

Bakan Kasapoğlu'ndan Milli Karatecilere Tebrik

11 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 46. Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nda 6 altın, 4 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 16 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu'ndan Milli Karatecilere Tebrik, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 46. Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nda 6 altın, 4 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 16 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun şu ifadelerine yer verildi:

" Danimarka'nın Aalborg kentinde düzenlenen 46. Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nda 6 altın, 4 gümüş ve 6 bronz madalya kazanarak takım halinde şampiyon olan milli sporcularımızı kutluyorum. Genç sporcularımızın bu başarısı bizleri gururlandırırken geleceğe de umutla bakmamızı sağlıyor. Bu başarının daha büyük başarıların habercisi olduğuna inanıyorum. Şampiyonlukta emeği geçen herkesi kutluyorum. Genç millilerimize spor yaşamlarında başarılar diliyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 09:26 Kaynak: AA

Avrupa, Ümit Genç, Genç, Spor
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