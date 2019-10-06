Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan milli karatecilere tebrik
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Bakan Kasapoğlu'ndan milli karatecilere tebrik

29 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Karate 1 Premier Lig'in altıncı etabında 3 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu'ndan milli karatecilere tebrik, System.String[]

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Karate 1 Premier Lig'in altıncı etabında 3 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen şampiyonada madalya alan milli sporcuları kutlayarak, "4-6 Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen Karate 1 Premier Lig Moskova etabında gümüş madalya kazanan Eray Şamdan, bronz madalya kazanan Eda Eltemur ve takım halinde şampiyon olan Ali Sofuoğlu-Kutluhan Duran- Enes Özdemir'i yürekten kutluyorum. Milli sporcularımız çıktıkları müsabakalarda kazandıkları başarılarla bizleri gururlandırmaya devam ediyorlar. Sporcularımızın başarısında emeği geçenleri kutluyor, kendilerine spor yaşamlarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 08:16 Kaynak: AA
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