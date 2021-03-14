Bakan Kasapoğlu'ndan milli karatecilere tebrik - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu'ndan milli karatecilere tebrik

14.03.2021 21:23
Bakan Kasapoğlu'ndan milli karatecilere tebrik, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Karate 1 Premier Lig organizasyonunda altın madalya kazanan milli karatecileri tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Karate 1 Premier Lig organizasyonunda altın madalya kazanan milli karatecileri tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Karate 1 Premier Lig organizasyonunda 3 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak genel sıralamada ilk sırayı elde eden milli karateciler için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi: " İstanbul'da düzenlenen Karate 1 Premier Lig organizasyonunda 3 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak takım klasmanında şampiyon olan milli karatecilerimizi yürekten kutluyorum. Gençlerimiz, bu önemli başarı ile bizleri bir kez daha gururlandırırken, gelecek adına da umut verdiler. Elde edilen bu kıymetli başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."


Bakan Kasapoğlu'ndan milli karatecilere tebrik
Bakan Kasapoğlu'ndan milli karatecilere tebrik

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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu'ndan milli karatecilere tebrik - Son Dakika Spor


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