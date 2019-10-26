Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan Milli Kick Bokscular için tebrik mesajı
Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu'ndan Milli Kick Bokscular için tebrik mesajı

Bakan Kasapoğlu'ndan Milli Kick Bokscular için tebrik mesajı

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bosna Hersek'te düzenlenen Dünya Kick Boks Şampiyonasında 2'si altın, 4'ü gümüş ve 10'u bronz olmak üzere toplam 16 madalya kazanan Milli Sporcular için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu'ndan Milli Kick Bokscular için tebrik mesajı, System.String[]

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bosna Hersek'te düzenlenen Dünya Kick Boks Şampiyonasında 2'si altın, 4'ü gümüş ve 10'u bronz olmak üzere toplam 16 madalya kazanan Milli Sporcular için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bosna Hersek'te düzenlenen Dünya Kick Boks Şampiyonasında 2'si altın, 4'ü gümüş ve 10'u bronz olmak üzere toplam 16 madalya kazanan Milli Sporcuları yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bosna Hersek' in başkenti Saraybosna'da düzenlenen Dünya Kick Boks Şampiyonasında 2'si altın, 4'ü gümüş ve 10'u bronz olmak üzere toplam 16 madalya kazanan sporcu kardeşlerimi kutluyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Sporcularımıza başarılarının devamını diliyorum."

(İHA)

Mehmet Kasapoğlu, Saraybosna, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 03:35 Kaynak: İHA
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