Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan milli kick boksçular için kutlama mesajı
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Bakan Kasapoğlu'ndan milli kick boksçular için kutlama mesajı

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'de düzenlenen Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası'nda 17 madalya kazanan milli kick boksçular için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu'ndan milli kick boksçular için kutlama mesajı, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'de düzenlenen Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası'nda 17 madalya kazanan milli kick boksçular için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, Antalya'da düzenlenen şampiyonada 3'ü altın, 5'i gümüş ve 9'u bronz olmak üzere 17 madalya kazanan milli sporcuları, yayımladığı mesajla tebrik etti.


Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:


"Ülkemizin ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası'nda 3'ü altın, 5'i gümüş ve 9'u bronz olmak üzere toplam 17 madalya kazanan sporcularımızı tebrik ediyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere, ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Sporcularımıza başarılarının devamını diliyorum."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 07:06 Kaynak: AA
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