Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan milli masa tenisçilere tebrik
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Bakan Kasapoğlu'ndan milli masa tenisçilere tebrik

38 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İsveç'te düzenlenen Para Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası'nda 11 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu'ndan milli masa tenisçilere tebrik, System.String[]

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İsveç'te düzenlenen Para Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası'nda 11 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Helsingborg şehrinde düzenlenen şampiyonada 4'er altın ve gümüş ile 3 bronz madalya alan milli sporcuları tebrik ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa Şampiyonası'nda elde ettikleri derecelerle bizleri gururlandıran sporcularımıza başarılarının devamını diliyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Avrupa, İsveç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 08:44 Kaynak: AA
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