Bakan Kasapoğlu'ndan milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven'e tebrik - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu'ndan milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven'e tebrik
02.11.2020 13:17
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Porsche Carrera Cup Fransa'nın son yarışında ikinci olarak genel klasmanda ikinci sırada yer alan milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven'i tebrik etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Porsche Carrera Cup Fransa'nın son yarışında ikinci olarak genel klasmanda ikinci sırada yer alan milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven'i tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, Ayhancan Güven için yayımladığı tebrik mesajında, şu ifadelere yer verdi:
"Porsche Carrera Cup Fransa'nın son yarışında ikinci olarak genel klasmanda da ikinci sırada yer alan milli sporcumuz Ayhancan Güven'i kutluyorum. Uluslararası arenada bugüne kadar sergilediği performanslarla bizleri gururlandırmaya devam eden Ayhancan'ın, bundan sonraki spor hayatında da önemli başarılara imza atacağına yürekten inanıyorum. Milli sporcumuzun bu önemli derecesinde emeği geçen başta ailesi olmak üzere herkese teşekkür ediyorum."
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