Bakan Kasapoğlu'ndan milli satranççı Ekaterina Atalık'a tebrik - Son Dakika
Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu'ndan milli satranççı Ekaterina Atalık'a tebrik - Son Dakika Spor

Bakan Kasapoğlu'ndan milli satranççı Ekaterina Atalık'a tebrik

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Rusya'da düzenlenen Dünya Hızlı Satranç Şampiyonası'nda kadınlarda bronz madalya kazanan Ekaterina Atalık'ı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu'ndan milli satranççı Ekaterina Atalık'a tebrik, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Rusya'da düzenlenen Dünya Hızlı Satranç Şampiyonası'nda kadınlarda bronz madalya kazanan Ekaterina Atalık'ı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu yaptığı yazılı açıklamada, milli sporcuyu kutlayarak şu ifadeleri kullandı:

"Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Dünya Kadınlar Hızlı Satranç Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Ekaterina Atalık'ı kutluyorum. Elde ettiği madalya ile bizleri gururlandıran Ekaterina Atalık'a başarılarının devamını diliyorum. Yarın başlayacak olan Dünya Yıldırım Satranç Şampiyonası'nda mücadele edecek sporcularımıza da? başarılar diliyorum."

Rusya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 10:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Oyuncu Yasemin Sakallığlu'nun milli araba videosu izleyicileri kahkahaya boğdu
Bakan Kurum, Boğaz'daki gemi kazasını örnek gösterip Kanal İstanbul açıklaması yaptı Sinan Engin: Galatasaray, Talisca için resmi teklif yaptı Fatih Terim: Nagatomo'yla yolları ayırsak da beraberiz

Son Dakika Haberleri
02:24 Eljif Elmas için Beşiktaş yanıtı: "Napoli'de kalacak" | Transfer haberleri - Son Dakika Spor
00:54 Galatasaraylı minik taraftar, Mustafa Cengiz'le bir araya geldi - Son Dakika Spor
00:49 Monaco'da Jardim dönemi bitti! Henry Onyekuru... - Son Dakika Spor
00:29 Teksüt Bandırma 86-80 TOFAŞ - Son Dakika Spor
00:14 Tottenham, deplasmanda Norwich City'e takıldı | Premier Lig günün sonuçları - Son Dakika Spor
00:11 Sinan Engin: Galatasaray, Talisca için resmi teklif yaptı - Son Dakika Spor
23:14 Fatih Terim: Nagatomo'yla yolları ayırsak da beraberiz - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2019 05:00:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Kasapoğlu'ndan milli satranççı Ekaterina Atalık'a tebrik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]