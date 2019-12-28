Bakan Kasapoğlu'ndan milli satranççı Ekaterina Atalık'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Rusya'da düzenlenen Dünya Hızlı Satranç Şampiyonası'nda kadınlarda bronz madalya kazanan Ekaterina Atalık'ı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu yaptığı yazılı açıklamada, milli sporcuyu kutlayarak şu ifadeleri kullandı:

"Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Dünya Kadınlar Hızlı Satranç Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Ekaterina Atalık'ı kutluyorum. Elde ettiği madalya ile bizleri gururlandıran Ekaterina Atalık'a başarılarının devamını diliyorum. Yarın başlayacak olan Dünya Yıldırım Satranç Şampiyonası'nda mücadele edecek sporcularımıza da? başarılar diliyorum."