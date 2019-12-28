Bakan Kasapoğlu'ndan milli satranççıya tebrik mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu'ndan milli satranççıya tebrik mesajı - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu'ndan milli satranççıya tebrik mesajı

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Rusya'da düzenlenen Dünya Hızlı Satranç Şampiyonası'nda kadınlarda bronz madalya kazanan milli satranççı Ekaterina Atalık'ı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu'ndan milli satranççıya tebrik mesajı, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Rusya'da düzenlenen Dünya Hızlı Satranç Şampiyonası'nda kadınlarda bronz madalya kazanan milli satranççı Ekaterina Atalık'ı tebrik etti.


Bakan Kasapoğlu yayımladığı mesajda, "Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Dünya Kadınlar Hızlı Satranç Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Ekaterina Atalık'ı kutluyorum. Elde ettiği madalya ile bizleri gururlandıran Ekaterina Atalık'a başarılarının devamını diliyorum. Yarın başlayacak olan Dünya Yıldırım Satranç Şampiyonası'nda mücadele edecek sporcularımıza da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 11:22 Kaynak: İHA
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