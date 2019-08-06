Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan milli sualtı hokeycilere tebrik
Son Dakika Güncel Haber

Bakan Kasapoğlu'ndan milli sualtı hokeycilere tebrik

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 16. Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) Erkekler Sualtı Hokeyi Avrupa Şampiyonası'nı birinci tamamlayan milli takımı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu'ndan milli sualtı hokeycilere tebrik, System.String[]
Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 16. Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) Erkekler Sualtı Hokeyi Avrupa Şampiyonası'nı birinci tamamlayan milli takımı tebrik etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kasapoğlu'nun şu ifadelerine yer verildi:
" İspanya'da düzenlenen 16. Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu Erkekler Sualtı Hokeyi Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya alarak Avrupa şampiyonu olan milli takımımızı tebrik ederim. Sualtı sporlarında göstermiş olduğumuz başarıların artarak devam etmesini diliyor, milli sporcularımızın bu başarısında emeği geçenlere teşekkür ediyorum."
Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 09:01 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trabzonlular Yusuf Yazıcı ile gurur duyuyor: Oğlum gibi severdim onu
Kenan Sipahi, Real Betis'e transfer oldu Bakanlık, İstanbul Havalimanının güvenlik zafiyeti çerçevesinde incelendiği iddialarını yalanladı İçişleri Bakanlığı: 2 terörist etkisiz hale getirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.8.2019 22:44:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan milli sualtı hokeycilere tebrik
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]