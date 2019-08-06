Bakan Kasapoğlu'ndan milli sualtı hokeycilere tebrik
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 16. Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) Erkekler Sualtı Hokeyi Avrupa Şampiyonası'nı birinci tamamlayan milli takımı tebrik etti.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 09:01 Kaynak: AA
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Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 16. Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) Erkekler Sualtı Hokeyi Avrupa
Şampiyonası'nı birinci tamamlayan milli takımı tebrik etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kasapoğlu'nun şu ifadelerine yer verildi:
" İspanya
'da düzenlenen 16. Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu Erkekler Sualtı Hokeyi Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya alarak Avrupa şampiyonu olan milli takımımızı tebrik ederim. Sualtı sporlarında göstermiş olduğumuz başarıların artarak devam etmesini diliyor, milli sporcularımızın bu başarısında emeği geçenlere teşekkür ediyorum."
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