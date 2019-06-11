Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan Milli Takım'a moral ziyareti
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Bakan Kasapoğlu'ndan Milli Takım'a moral ziyareti

8 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzlanda maçı öncesi A Milli Takım kampını ziyaret etti.

Bakan Kasapoğlu'ndan Milli Takım'a moral ziyareti, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzlanda maçı öncesi A Milli Takım kampını ziyaret etti.

Milli Takım'ın İzlanda'da havaalanında maruz kaldığı kötü muamelenin ardından destek için bu ülkeye giden Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzlanda maçı öncesi A Milli Takım kampını ziyaret ederek moral verdi.

Bakan Kasapoğlu, A Milli Futbol Milli Takımı'nın İzlanda ile oynayacağı karşılaşmaya saatler kala Milli takım kampını ziyaret etti. Teknik Direktör Şenol Güneş ve futbolcularla sohbet ederek onlara moral veren Bakan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başarı dileklerini iletti.

Şenol Güneş ve milli takıma olan güvenini dile getiren Bakan Kasapoğlu, milli takımımızın Fransa karşısında gösterdiği mücadeleyi sergileyerek İzlanda'yı yeneceğine ve grup liderliğini sürdüreceğine olan inancını vurguladı.

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Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 04:51 Kaynak: İHA
Mehmet Kasapoğlu, İzlanda, Spor
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