Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan milli tekvandoculara tebrik
Son Dakika Spor Haber

Bakan Kasapoğlu'ndan milli tekvandoculara tebrik

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda, kazandığı 12 madalya ile erkekler, kadınlar ve genel klasmanda Avrupa ikincisi olan milli tekvandocuları tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu'ndan milli tekvandoculara tebrik, System.String[]

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda, kazandığı 12 madalya ile erkekler, kadınlar ve genel klasmanda Avrupa ikincisi olan milli tekvandocuları tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, milli tekvandocular için yayımladığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

"Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nı 3 altın, 4 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 12 madalyayla tamamlayarak erkekler, kadınlar ve genel klasmanda Avrupa ikincisi olan milli tekvandocularımızı kutluyorum. Bizlere büyük bir gurur yaşattılar. Genç sporcularımızın kazandığı her başarı bizler için çok kıymetli. Genç sporcularımızın bu önemli başarısında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Mehmet Kasapoğlu, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 08:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ay-yıldızlılar, Moldova mesaisine başladı
Milli sporcunun 'yan baktın' kavgası cinayetle sonuçlandı İdmanda sakatlanan Eljif Elmas, apar topar hastaneye kaldırıldı! Milli kick boksçunun yan baktın kavgası cinayetle sonuçlandı! Olay kameralara yansıdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.9.2019 21:17:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan milli tekvandoculara tebrik
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]