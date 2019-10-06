Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan milli tekvandoculara tebrik
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Bakan Kasapoğlu'ndan milli tekvandoculara tebrik

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nda 5 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu'ndan milli tekvandoculara tebrik, System.String[]

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nda 5 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, İspanya'da düzenlenen şampiyonada madalya alan milli sporcuları kutlayarak, "İspanya'nın Marina D'or bölgesinde düzenlenen Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nda 2'si altın, 2'si gümüş ve 1'i bronz olmak üzere 5 madalya kazanan milli tekvandocuları kutluyorum. Şampiyonayı genel sıralamada Rusya'nın ardından ikinci olarak bitiren millilerimiz önemli bir başarı ortaya koydular. Sergiledikleri performanslarla gelecek adına umut verici sonuçlar elde ettiler. Genç sporcularımızın başarısında emeği geçenleri yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 08:54 Kaynak: AA
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