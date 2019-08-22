Bakan Kasapoğlu'ndan milli voleybolculara moral ziyareti

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yarın Ankara'da başlayacak Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası öncesi A Milli Takımı ziyaret etti.

Ankara Spor Salonu'na antrenman sırasında gelen Bakan Kasapoğlu, oyuncular, teknik ekip ve yetkililerle tek tek tokalaştı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, oyuncular, teknik ekip ve diğer yetkilileri yanına alan Kasapoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Tüm branşlarda olduğu gibi voleybolda da çok güzel gelişmeler olduğunu dile getiren Kasapoğlu, "Önemli bir dönemin arifesinde sizleri görmek, hem hasbihal etmek hem de başarılar dilemek istedim. Sizlerle her zaman övünüyor, onur ve gurur duyuyoruz. Sizlerin başarısı, bizlerin göğsünü kabartıyor. İnşallah bu şampiyonadan da hem ülkemizi hem de milletimizi mutlu ederek çıkacağız. Ona inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin spor organizasyonları konusunda çok ciddi mesafeler kaydettiğini dile getiren Kasapoğlu, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız bu anlamda bizlerin en büyük motivasyon kaynağı. Kendilerinin selamını da başarı dileklerini de sizlere iletmek istiyorum. Hakikaten ülke olarak spor organizasyonları noktasında çok çok ciddi mesafeler kaydettik. Voleybolda hem ev sahipliği yapacağız, hem de sizlerle birlikte mücadele edeceğiz. Ülkemiz bu şampiyonayı inşallah çok güçlü bir şekilde bitirecek. Amacımız ülkemizi bir spor ülkesi yapmak, hem de spordaki başarılarımızı daha yukarılara taşıyıp, bu süreci taçlandırmak."

82 milyon Türkiye vatandaşıyla birlikte bir ve beraber olarak destek vereceklerine dikkati çeken Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Voleybolda da bizi çok güzel başarıların beklediğine inanıyorum. Hem iyi bir ev sahibi olacağız, hem de en güçlü ve en başarılı şekilde ayrılacağız. Gerek tribünde gerekse ekran başında sizi destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Kasapoğlu, başkan Üstündağ, teknik ekip ve oyuncularla birlikte "Türkiye" tezahüratı yaptı.

Milli takımla birlikte objektiflere de poz veren Bakan Kasapoğlu, yaklaşık 10 dakika antrenmanı izledikten sonra salondan ayrıldı.