Bakan Kasapoğlu'ndan milli yelkencilere tebrik - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu'ndan milli yelkencilere tebrik
12.03.2021 21:53
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 470 Yelken Dünya Şampiyonası'nda Tokyo Olimpiyatları'na kota alan Beste Kaynakçı ve Okyanus Arıkan'ı tebrik etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 470 Yelken Dünya Şampiyonası'nda Tokyo Olimpiyatları'na kota alan Beste Kaynakçı ve Okyanus Arıkan'ı tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
" Portekiz'de düzenlenen 2021 470 Yelken Dünya Şampiyonası'nda yarışan milli sporcularımız Beste Kaynakçı ve Okyanus Arıkan, Tokyo 2020 kotası alarak bizlere büyük bir mutluluk yaşattı. Olimpiyat tarihimizde kadınlar 470 sınıfındaki ilk kotamızı alan milli sporcularımızı tebrik ediyor, kendilerine Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum."
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