Bakan Kasapoğlu'ndan milli yüzücü Beril Böcekler'e tebrik mesajı
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Rusya'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 1500 metre serbestte gümüş madalya kazanarak 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde eden Beril Böcekler için tebrik mesajı yayımladı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:06 Kaynak: İHA
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Rusya
'da düzenlenen Avrupa
Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 1500 metre serbestte gümüş madalya kazanarak 2020 Tokyo
Olimpiyatları'na katılma hakkı elde eden Beril Böcekler için tebrik mesajı yayımladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Rusya'nın Kazan
kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 1500 metre serbestte 16.21.39'lik derecesi ile gümüş madalya kazanan ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota alan Beril Böcekler'i yayımladığı mesajla tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Rusya'nın Kazan kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 1500 metre serbestte 16.21.39'lik derecesi ile ikinci olarak gümüş madalya kazanan ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde eden Beril Böcekler'i kutluyorum. Elde ettiği başarıyla bizleri gururlandıran Milli Sporcumuza 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda başarılar diliyorum. Sporcumuzun başarısında emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum." - ANKARA
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