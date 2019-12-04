Son Dakika › Spor › Bakan Kasapoğlu'ndan milli yüzücü Emre Sakçı'ya tebrik - Son Dakika Spor
Bakan Kasapoğlu'ndan milli yüzücü Emre Sakçı'ya tebrik
6 saat önce
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İskoçya'da düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre Kurbağalama Finalinde gümüş madalya kazanan Emre Sakçı'yı tebrik etti.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:32 Kaynak: DHA
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İskoçya'da düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre Kurbağalama Finalinde gümüş madalya kazanan Emre Sakçı'yı tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre Kurbağalama Finalinde 25.82'lik derecesi ile gümüş madalya kazanan Emre Sakçı'yı kutluyorum. Ülkemize bu alandaki ilk madalyamızı kazandıran Emre'nin başarısında emeği geçenleri de tebrik ediyor, milli sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum."
Şenol Güneş: Falcı, büyücü değiliz ama EURO 2020'de iyi şeyler yapacağız Milli yüzücü Emre Sakçı, Avrupa ikincisi oldu Fatih Terim yedek kulübesinde çılgına döndü! Taraftarlardan maç sonrası sert tepki: Yazıklar olsun