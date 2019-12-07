Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan milli yüzücü Ümitcan Güreş'e tebrik
Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu'ndan milli yüzücü Ümitcan Güreş'e tebrik - Son Dakika Spor

Bakan Kasapoğlu'ndan milli yüzücü Ümitcan Güreş'e tebrik

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan milli sporcu Ümitcan Güreş'i tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu'ndan milli yüzücü Ümitcan Güreş'e tebrik, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan milli sporcu Ümitcan Güreş'i tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı: "Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 50 metre kelebekte bronz madalya alarak önemli bir başarıya imza atan Ümitcan Güreş'i kutluyorum. Şampiyonada Milli sporcularımızdan gelen bu güzel dereceler, bizleri gururlandırıyor. Ümitcan Güreş'in madalya kürsüsünde yer almasında emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Şampiyonada mücadele eden diğer sporcu kardeşlerime başarılar diliyorum."


Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 10:45 Kaynak: DHA
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