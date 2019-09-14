Son Dakika Haberleri: Bakan kasapoğlu'ndan milli yüzücüleri kutladı
Son Dakika Spor Haber

Bakan kasapoğlu'ndan milli yüzücüleri kutladı

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İngiltere'de düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre sırtüstü finallerinde yarışan Sümeyye Boyacı, Sevilay Öztürk ve Beytullah Eroğlu'nu telefonla arayarak tebrik etti.

Bakan kasapoğlu'ndan milli yüzücüleri kutladı, System.String[]

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İngiltere'de düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre sırtüstü finallerinde yarışan Sümeyye Boyacı, Sevilay Öztürk ve Beytullah Eroğlu'nu telefonla arayarak tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, 50 metre sırtüstü finallerinde dünya ikincisi olarak gümüş madalya kazanan Sümeyye Boyacı ile şampiyonada 6'ncılık elde eden Beytullah Eroğlu ve 8'inci olan Sevilay Öztürk'ü tebrik etti.

Şampiyonadaki derecelerinden dolayı milli sporcuları kutlayan Bakan Kasapoğlu, "Finallerde büyük heyecan yaşadık. Gelecek organizasyonlarda da tarihi başarılara imza atacağınıza yürekten inanıyorum. Sizlerle gurur duyuyoruz" dedi.

Beytullah Eroğlu, Sümeyye Boyacı, İngiltere, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 10:23 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda 3 Türk finale yükseldi
Sümeyye Boyacı dünya ikincisi oldu Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Maçta kural hatası olabilir Beşiktaş Yöneticisi Ahmet Ürkmezgil: Hakemler çok deneyimsizdi bugün

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.9.2019 23:33:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan kasapoğlu'ndan milli yüzücüleri kutladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]