BAKAN KASAPOĞLU'NDAN MUĞLA VALİLİĞİ'NE ZİYARET - Son Dakika
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BAKAN KASAPOĞLU'NDAN MUĞLA VALİLİĞİ'NE ZİYARET

18.10.2022 10:55

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yatağan Gençlik Merkezi açılışı ve Muğla yatırımları protokol imza töreninin ardından Muğla Valiliği'ni ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yatağan Gençlik Merkezi açılışı ve Muğla yatırımları protokol imza töreninin ardından Muğla Valiliği'ni ziyaret etti. Valilik binası girişinde isminin yazılı olduğu 48 numaralı forma Muğla spor forması hediye edilen Bakan Kasapoğlu, şeref defterini imzaladıktan sonra Muğla Valisi Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret etti. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, valiliğin ardından AK Parti Muğla İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Bakan Kasapoğlu, gençlik merkezi ve spor salonu açılışları için Köyceğiz ilçesine hareket etti.

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: BAKAN KASAPOĞLU'NDAN MUĞLA VALİLİĞİ'NE ZİYARET - Son Dakika
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