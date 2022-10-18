BAKAN KASAPOĞLU'NDAN MUĞLA VALİLİĞİ'NE ZİYARET

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yatağan Gençlik Merkezi açılışı ve Muğla yatırımları protokol imza töreninin ardından Muğla Valiliği'ni ziyaret etti. Valilik binası girişinde isminin yazılı olduğu 48 numaralı forma Muğla spor forması hediye edilen Bakan Kasapoğlu, şeref defterini imzaladıktan sonra Muğla Valisi Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret etti. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, valiliğin ardından AK Parti Muğla İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Bakan Kasapoğlu, gençlik merkezi ve spor salonu açılışları için Köyceğiz ilçesine hareket etti.